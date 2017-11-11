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Происшествия
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Происшествия
В СК РФ сообщили подробности гибели ребенка под колесами снегоуборочной машины на Урале
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    В СК РФ сообщили подробности гибели ребенка под колесами снегоуборочной машины на Урале

    11:17  11 Ноября 2017
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    В СК РФ сообщили подробности гибели ребенка под колесами снегоуборочной машины на Урале

    Екатеринбург, 11 ноября. В Свердловской области проходит проверка по факту гибели 12-летней девочки в результате наезда снегоуборочной машины.

    КамАЗ, оснащенный отвалом для уборки снега, сбил ребенка на дороге из поселка Студенческий в поселок Белореченский. Девочка шла по дороге одна, она была одета в темную одежду без светоотражающих элементов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

    Напомним, ДТП, как сообщало URA.RU, произошло накануне около 18 часов вечера. Девочка шла домой от подруги, у которой гостила. В результате наезда машины ребенок погиб на месте.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #ребенок #снегоуборочная машина
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