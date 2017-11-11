Синоптики предупредили о смоге на Среднем Урале

Екатеринбург, 11 ноября. Синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях на территории Свердловской области, ожидается трехдневный смог.

Как сообщает сотрудники регионального Гидрометцентра, в области ожидается смог. Предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности действует в период с субботы, 11 ноября, с 20:00 часов вечера до 20:00 часов вторника, 14 ноября.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют облачную погоду с пояснениями и слабым ветром, такие погодные условия могут спровоцировать накопление вредных примесей в атмосферном воздухе. В настоящий момент задымленности атмосферы не фиксируется, отмечают в Гидрометцентре.