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Украина
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Снегоуборочный КамАЗ задавил 12-летнюю девочку под Екатеринбургом
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    Снегоуборочный КамАЗ задавил 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

    3:20  11 Ноября 2017  /обновлено: 3:21  11 Ноября 2017
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    Снегоуборочный КамАЗ задавил 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 11 ноября. В Свердловской области под колесами «КамАЗа» погибла 12-летняя девочка. Об этом со ссылкой на УГИБДД по региону сообщает РИА Новости.

    По данным агентства, трагедия произошла накануне вечером в 17.50 по местному времени (15.50 мск) на дороге между поселками Студенческий и Белореченский. Погибшая днем была в гостях у подруги, но вечером без сопровождения взрослых отправилась домой в поселок Белореченский. Девочка шла по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.

    В результате наезда грузовика девочка скончалась до приезда скорой помощи. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дтп #екатеринбург #камаз #свердловская область #девочка
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