Снегоуборочный КамАЗ задавил 12-летнюю девочку под Екатеринбургом

Екатеринбург, 11 ноября. В Свердловской области под колесами «КамАЗа» погибла 12-летняя девочка. Об этом со ссылкой на УГИБДД по региону сообщает РИА Новости.

По данным агентства, трагедия произошла накануне вечером в 17.50 по местному времени (15.50 мск) на дороге между поселками Студенческий и Белореченский. Погибшая днем была в гостях у подруги, но вечером без сопровождения взрослых отправилась домой в поселок Белореченский. Девочка шла по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов.

В результате наезда грузовика девочка скончалась до приезда скорой помощи. В настоящее время проводится проверка произошедшего.