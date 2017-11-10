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Россия
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Общество
В Екатеринбурге перекроют движение возле Макаровского моста
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    В Екатеринбурге перекроют движение возле Макаровского моста

    21:30  10 Ноября 2017
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    В Екатеринбурге перекроют движение возле Макаровского моста

    Екатеринбург, 10 ноября. Движение возле Макаровского моста ограничат в выходные в Екатеринбурге.

    Автомобилистам придется искать другие варианты маршрутов: движение по улице Гражданской от улицы Челюскинцева до Некрасова будет перекрыто с восьми утра 11 ноября до шести вечера 12 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Екатеринбурга.

    Реконструкция моста через реку Исеть является причиной перекрытия улицы. Также отметили, что продлили закрытие улицы Машинистов на участке от улицы Гражданской до III Интернационала до 20 ноября.

    Напомним, что реконструкция Макаровского моста началась в начале октября этого года, и она продлится до 2019 года. Закрытие движения для транспорта способствовало тому, что в городе были большие пробки.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #ремонт
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