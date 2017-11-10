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Общество
Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют 13 ноября
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    Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют 13 ноября

    17:23  10 Ноября 2017
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    Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге закроют 13 ноября

    Екатеринбург, 10 ноября. Парковку на площади 1905 года будут закрывать с 13 ноября в Екатеринбурге.

    Автомобилисты не смогут больше оставлять свои машины на площади 1905 года, так как будет идти стройка ледового городка. Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, водителям следует найти новое парковочное место для своего автомобиля, так как возможность оставить машину будет ограничена с вечера 13 ноября. Администрация города предлагает использовать разрешенные парковочные места на улицах, которые находятся рядом с площадью.

    Главный ледовый городок Екатеринбурга должен начать свою работу после торжественного открытия, которое намечено на 29 декабря. Площадка будет работать до 21 января 2018 года, после чего в течение недели с 22 по 28 января будут демонтировать постройку, чтобы вернуть парковку.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатерибург #площадь 1905 года #ледовый городок
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