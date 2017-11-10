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Пятилетнюю девочку на Урале насиловали мать и отчим
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    Пятилетнюю девочку на Урале насиловали мать и отчим

    11:37  10 Ноября 2017
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    Пятилетнюю девочку на Урале насиловали мать и отчим

    Екатеринбург, 10 ноября. Мать и отчим на протяжении долгого времени насиловали пятилетнюю девочку в Екатеринбурге. 

    Сообщается, что ребенок стал жертвой извращенцев после того, как родители малышки разошлись, и девочка осталась жить с матерью. Ее новым сожителем стал известный в Екатеринбурге садист, в отношении которого уже расследуется уголовное дело по статье о насилии в отношении несовершеннолетнего.

    Кошмар для малышки закончился, когда психолог, представляющий интересы отца девочки, заподозрила, что та находится в опасной среде и может подвергаться насилию, сообщает «URA.RU».        

    После этого отцу девочки удалось силой отнять дочь у матери, а затем в присутствии психолога был записан рассказ ребенка о том, что с ней делали мама и ее сожитель. Теперь этот рассказ ляжет в основу уголовного дела — в ходе изучения записи, осмотра и общения с ребенком эксперты-криминалисты обнаружили 32 признака, говорящие о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию.

    Автор: Федор Веснин
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    #екатеринбург #ребенок #насилие
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