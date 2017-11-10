Пятилетнюю девочку на Урале насиловали мать и отчим

Екатеринбург, 10 ноября. Мать и отчим на протяжении долгого времени насиловали пятилетнюю девочку в Екатеринбурге.

Сообщается, что ребенок стал жертвой извращенцев после того, как родители малышки разошлись, и девочка осталась жить с матерью. Ее новым сожителем стал известный в Екатеринбурге садист, в отношении которого уже расследуется уголовное дело по статье о насилии в отношении несовершеннолетнего.

Кошмар для малышки закончился, когда психолог, представляющий интересы отца девочки, заподозрила, что та находится в опасной среде и может подвергаться насилию, сообщает «URA.RU».

После этого отцу девочки удалось силой отнять дочь у матери, а затем в присутствии психолога был записан рассказ ребенка о том, что с ней делали мама и ее сожитель. Теперь этот рассказ ляжет в основу уголовного дела — в ходе изучения записи, осмотра и общения с ребенком эксперты-криминалисты обнаружили 32 признака, говорящие о том, что ребенок подвергался сексуальному насилию.