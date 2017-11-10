В екатеринбургском парке начали заливать каток

Екатеринбург, 10 ноября. Каток начали заливать в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге.

Технические службы заливают каток в ночное время. Каток расположен на центральной аллее, и его площадь составит более четырех тыс. квадратных метров. Как сообщает «JustMedia.ru», открытие катка запланировано на 19 ноября. Однако, если погодные условия не позволят открыть каток, то открытие перенесут на 25 ноября. Жители и гости Екатеринбурга смогут активно провести свой досуг и почувствовать приближающуюся атмосферу Нового года.

Вход на каток будет по билетам, стоимость со своими коньками составит 120 рублей, однако если брать коньки напрокат, то стоимость увеличится и будет около 200 рублей. Отмечается, что на территории парка можно будет заточить свои коньки.