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Украина
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Мэрия Екатеринбурга выделила средства на ремонт объектов культурного наследия к ЧМ-2018
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    Мэрия Екатеринбурга выделила средства на ремонт объектов культурного наследия к ЧМ-2018

    21:24  9 Ноября 2017
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    Мэрия Екатеринбурга выделила средства на ремонт объектов культурного наследия к ЧМ-2018

    Екатеринбург, 9 ноября. Мэрия Екатеринбурга направила более 50 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия к ЧМ-2018.

    Вопрос о ходе реализации проекта «Сохранение объектов культурного наследия» на территории Екатеринбурга был рассмотрен администрацией города 9 ноября. На территории Екатеринбурга расположено 484 объекта культурного наследия, из них 11 — муниципального значения. Как сообщает пресс-служба администрации города, запланировано выделение 58 млн 263 тыс. рублей на ремонт фасадов объектов культурного наследия, которые расположены на гостевых маршрутах, в 2017 году.

    Отмечается, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 восемь зданий, которые являются объектами культурного наследия и находятся в муниципальной собственности, уже оснащены информационными стендами, где можно узнать об истории создания этих объектов. Кроме этого разработано еще десять макетов.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #чм-2018 #объекты культурного наследия
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