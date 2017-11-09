Мэрия Екатеринбурга выделила средства на ремонт объектов культурного наследия к ЧМ-2018

Екатеринбург, 9 ноября. Мэрия Екатеринбурга направила более 50 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия к ЧМ-2018.

Вопрос о ходе реализации проекта «Сохранение объектов культурного наследия» на территории Екатеринбурга был рассмотрен администрацией города 9 ноября. На территории Екатеринбурга расположено 484 объекта культурного наследия, из них 11 — муниципального значения. Как сообщает пресс-служба администрации города, запланировано выделение 58 млн 263 тыс. рублей на ремонт фасадов объектов культурного наследия, которые расположены на гостевых маршрутах, в 2017 году.

Отмечается, что в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 восемь зданий, которые являются объектами культурного наследия и находятся в муниципальной собственности, уже оснащены информационными стендами, где можно узнать об истории создания этих объектов. Кроме этого разработано еще десять макетов.