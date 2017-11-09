На посты двух свердловских министров претендуют 38 человек

Екатеринбург, 9 ноября. На конкурсы на должности министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области претендуют 38 человек.

На пост министра экономики и территориального развития подано 11 заявлений, на должность министра инвестиций и развития – 25. Однако, два человека подали заявление на две должности сразу. Как сообщает «ЕАН», шесть человек работают в государственных либо муниципальных органах власти, 24 человека в коммерческих организациях.

Напомним, что прием документов завершился 8 ноября. Кандидатов на должности глав министерств будет оценивать экспертная комиссия. Кандидатам предстоит пройти тестирование 10 ноября. Презентация и защита концепции стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах состоится 15 ноября.