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На посты двух свердловских министров претендуют 38 человек
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    На посты двух свердловских министров претендуют 38 человек

    17:19  9 Ноября 2017
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    На посты двух свердловских министров претендуют 38 человек

    Екатеринбург, 9 ноября. На конкурсы на должности министра экономики и территориального развития и министра инвестиций и развития Свердловской области претендуют 38 человек.

    На пост министра экономики и территориального развития подано 11 заявлений, на должность министра инвестиций и развития – 25. Однако, два человека подали заявление на две должности сразу. Как сообщает «ЕАН», шесть человек работают в государственных либо муниципальных органах власти, 24 человека в коммерческих организациях.

    Напомним, что прием документов завершился 8 ноября. Кандидатов на должности глав министерств будет оценивать экспертная комиссия. Кандидатам предстоит пройти тестирование 10 ноября. Презентация и защита концепции стратегии развития области в инвестиционной и экономической сферах состоится 15 ноября.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #свердловская область #министр
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