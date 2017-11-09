Свердловская таможня задержала контрафактные настольные игры с символикой ФИФА

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Екатеринбург, 9 ноября. Сотрудники екатеринбургской таможни изъяли партию настольных игр с символикой ФИФА с признаками контрафакта.

Стало известно, что товар из Китая прибыл в количестве 60 штук. Как сообщает пресс-служба екатеринбургской таможни, изображение футбольного кубка, которое было нанесено на коробки, является идентичным товарному знаку, который зарегистрирован на территории России, и его правообладателем является ФИФА.

Отмечается, что документы, которые подтверждали разрешение на использование товарного знака и ввоз игр в Россию, у декларанта отсутствовали. Настольные игры изъяли и направили на экспертизу. Было возбуждено административное дело по статье незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).