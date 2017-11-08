Новый район построят в Екатеринбурге к ЭКСПО-2025

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Екатеринбург, 8 ноября. Власти города Екатеринбурга планируют построить еще один миллион квадратных метров жилья при условии победы в конкурсе на право поведения ЭКСПО-2025.

Один миллион квадратных метров жилых помещений и столько же нежилых помещений под бизнес и социальные объекты построят в городе, если Уральская столица выиграет право на проведение ЭКСПО-2025. Губернатор Свердловской области Куйвашев подчеркнул:

«Уже зарезервирован участок на 500 гектаров. Фактически, там будет новый город с самыми передовыми технологиями. Поверьте мне, никто не пожалеет о том, что в городе пройдет эта выставка».

Вице-премьер Дворкович отметил, что финансировать строительство будет не только городской бюджет, но и инвесторы, а затраты окупятся на уровне продажи билетов на выставку.