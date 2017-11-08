Стало известно, когда перекроют трассу Екатеринбург — Челябинск

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Екатеринбург, 8 ноября. Движение транспорта ограничат на следующей неделе по трассе М-5 «Урал» из-за работ по установке надземного пешеходного перехода.

Пешеходный переход планируют установить на 193 километре подъезда к Екатеринбургу около дома №101, расположенного на улице Димитрова. По информации ФКУ «Уралуправтодор», работы будут осуществляться с 12 на 13 ноября в ночное время суток в период с 03.00 до 03.40 часов.

Напомним, мужчина скончался у здания травмпункта городской больницы в Екатеринбурге, СК проводит доследственную проверку. По информации от очевидцев, находившийся рядом с больницей мужчина просил о помощи у прохожих и сотрудников медицинского учреждения, но врачи пришли только спустя 10 минут.