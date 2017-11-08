Уральский «айфон на колесах» отказались запускать в серийное производство

В Избранное

Екатеринбург, 8 ноября. Инновационный трамвай R1 не выйдет на рынок из-за непрактичности и отсутствия ходовой части.

Трамвай R1, который называют «айфоном на колесах», не выйдет в серийное производство, отмечает директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

Презентация нового трамвая от корпорации «Уралвагонзавод» состоялась в 2014 году, дизайн транспорта поразил всех участников международной промышленной выставки «Иннопром», но на сегодняшний день трамвай не нашел своего покупателя. Бровко отмечает: