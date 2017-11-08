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Уральский «айфон на колесах» отказались запускать в серийное производство
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    Уральский «айфон на колесах» отказались запускать в серийное производство

    18:11  8 Ноября 2017
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    Уральский «айфон на колесах» отказались запускать в серийное производство

    Екатеринбург, 8 ноября. Инновационный трамвай R1 не выйдет на рынок из-за непрактичности и отсутствия ходовой части.

    Трамвай R1, который называют «айфоном на колесах», не выйдет в серийное производство, отмечает директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

    Презентация нового трамвая от корпорации «Уралвагонзавод» состоялась в 2014 году, дизайн транспорта поразил всех участников международной промышленной выставки «Иннопром», но на сегодняшний день трамвай не нашел своего покупателя. Бровко отмечает:

    «Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать».

    Автор: Ксения Пудовкина
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