Уральский «айфон на колесах» отказались запускать в серийное производство
Екатеринбург, 8 ноября. Инновационный трамвай R1 не выйдет на рынок из-за непрактичности и отсутствия ходовой части.
Трамвай R1, который называют «айфоном на колесах», не выйдет в серийное производство, отмечает директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.
Презентация нового трамвая от корпорации «Уралвагонзавод» состоялась в 2014 году, дизайн транспорта поразил всех участников международной промышленной выставки «Иннопром», но на сегодняшний день трамвай не нашел своего покупателя. Бровко отмечает:
«Во-первых, для него нет ходовой части, во-вторых, дизайнерский трамвай оказался слабо пригоден для ремонта: если в него кто-то врежется, то совершенно непонятно, как заказывать запчасти и сколько придется их ждать».