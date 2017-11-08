Свердловский депутат ответит перед судом за установку камеры в женском туалете

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Екатеринбург, 8 ноября. Депутата думы Красноуфимского округа в Свердловской области установил видеорегистратор в женском туалете.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, 37-летний депутат и директор МУП «Энергосервис» 15 сентября текущего года установил в женском туалете предприятия камеру. В настоящее время следствие возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия».

Депутат полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд. Если суд признает мужчину виновным, то ему грозит до двух лет лишения свободы, отмечает прокуратура.