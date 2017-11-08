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Иномарка с маленьким ребенком врезалась в грузовик в Екатеринбурге
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    Иномарка с маленьким ребенком врезалась в грузовик в Екатеринбурге

    10:52  8 Ноября 2017
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    Иномарка с маленьким ребенком врезалась в грузовик в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 8 ноября. На объездной дороге в Екатеринбурге произошла авария — водитель Nissan врезался в припаркованный грузовик Volvo, спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы освободить зажатых в салоне пассажиров. 

    ДТП произошло утром 8 ноября на объездной дороге в Екатеринбурге. По данным регионального ГУ ГИБДД, водитель 1985 года рождения получил черепно-мозговую травму, его срочно госпитализировали. Пассажир 1991 года рождения не получил серьезных травм, от помощи медиков отказался.

    Известно, что в иномарке находился на заднем сиденье ребенок, благодаря детскому креслу малыш не пострадал. Спасатели разрезали пострадавший в аварии Nissan, чтобы освободить пассажиров, пишет Ura.ru.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #екатеринбург
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