Екатеринбуржца, изрезавшего беременную жену ножом, признали невменяемым

В Избранное

Екатеринбург, 8 ноября. Житель Екатеринбурга нанес множественные удары ножом в область живота беременной жене, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает «Ura.ru» со ссылкой на слова помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, трагический инцидент произошел в роддоме города в вечернее время суток 29 июля 2017 года, 28-летний мужчина напал с ножом на жену, которая находилась на 9 месяце беременности. Он нанес ей не менее 20 ударов ножом в область живота.

Сотрудникам медицинского учреждения удалось спасти пострадавшую женщину, у нее родился мальчик. По информации СКР по Свердловской области, в отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что ранее судимый мужчина невменяем. В настоящее время уголовное дело передано в суд для применения принудительных мер медицинского характера.