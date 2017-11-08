Три долгостроя сдадут в эксплуатацию до конца года в Свердловской области

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Екатеринбург, 8 ноября. Еще три долгостроя сдадут до конца 2017 года в Свердловской области. Об этом на заседании координационной комиссии по защите прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, сообщил министр строительства региона Михаил Волков.

По его словам, на минувшей неделе закончилось возведение жилого дома на Червонной улице, 19, дом на Постовского, 6 почти готов к сдаче, кроме того, до конца декабря закончится строительство второго дома в ЖК «Березки».

Ход работ на проблемных объектах долевого и паевого строительства лично контролируется губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.