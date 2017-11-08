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Политика
Устав Екатеринбурга изменят на случай досрочной отставки градоначальника
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    Устав Екатеринбурга изменят на случай досрочной отставки градоначальника

    8:16  8 Ноября 2017
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    Устав Екатеринбурга изменят на случай досрочной отставки градоначальника

    Екатеринбург, 8 ноября. Мэрия Екатеринбурга внесла на рассмотрение городской думы пакет поправок в устав города, устанавливающий порядок выбора нового градоначальника в случае досрочной отставки прежнего главы города. Об этом сообщает ЕТВ.

    Согласно внесенным поправкам, новый глава Екатеринбурга должен быть выбран в течение полугода. Такой срок избрания  градоначальника установлен федеральным законодательством. Но норма до сих пор не была прописана в уставе Екатеринбурга, отмечает издание.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался поджечь памятник первому президенту России Борису Ельцину. По данным издания, злоумышленник прибыл в город из другого региона.

    Автор: Алексей Громов
    #отставка #екатеринбург #законопроект
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