Устав Екатеринбурга изменят на случай досрочной отставки градоначальника

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Екатеринбург, 8 ноября. Мэрия Екатеринбурга внесла на рассмотрение городской думы пакет поправок в устав города, устанавливающий порядок выбора нового градоначальника в случае досрочной отставки прежнего главы города. Об этом сообщает ЕТВ.

Согласно внесенным поправкам, новый глава Екатеринбурга должен быть выбран в течение полугода. Такой срок избрания градоначальника установлен федеральным законодательством. Но норма до сих пор не была прописана в уставе Екатеринбурга, отмечает издание.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался поджечь памятник первому президенту России Борису Ельцину. По данным издания, злоумышленник прибыл в город из другого региона.