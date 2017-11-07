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Украина
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Полиция Екатеринбурга задержала чемпионку России по фитнесу при продаже наркотиков
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    Полиция Екатеринбурга задержала чемпионку России по фитнесу при продаже наркотиков

    20:49  7 Ноября 2017
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    Полиция Екатеринбурга задержала чемпионку России по фитнесу при продаже наркотиков

    Екатеринбург, 7 ноября. Чемпионку России по фитнесу обвиняют в торговле наркотиками.

    Как сообщает «URA.RU», чемпионка России по фитнесу Яна Владимирова задержана сотрудниками полиции при продаже наркотиков.  Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул:

    «Криминальная история, о которой идет речь, закончилась возбуждением уголовного дела. Его расследуют сотрудники екатеринбургского гарнизона полиции».

    По предварительным данным известно, что действующая двукратная абсолютная чемпионка Европы Яна Владимирова скрывалась от полиции в Первоуральске.

    Напомним, в Свердловской области через Интернет продавали редких птиц и животных. Объявления о продаже таких птиц как «Красавка» и «Китайская чайка», занесенных в Красную книгу, регулярно обновлялись. В настоящее время информацию о продаже изъяли из публичного доступа.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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