Полиция Екатеринбурга задержала чемпионку России по фитнесу при продаже наркотиков

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Екатеринбург, 7 ноября. Чемпионку России по фитнесу обвиняют в торговле наркотиками.

Как сообщает «URA.RU», чемпионка России по фитнесу Яна Владимирова задержана сотрудниками полиции при продаже наркотиков. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подчеркнул:

«Криминальная история, о которой идет речь, закончилась возбуждением уголовного дела. Его расследуют сотрудники екатеринбургского гарнизона полиции».

По предварительным данным известно, что действующая двукратная абсолютная чемпионка Европы Яна Владимирова скрывалась от полиции в Первоуральске.

Напомним, в Свердловской области через Интернет продавали редких птиц и животных. Объявления о продаже таких птиц как «Красавка» и «Китайская чайка», занесенных в Красную книгу, регулярно обновлялись. В настоящее время информацию о продаже изъяли из публичного доступа.