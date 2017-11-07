Мужчина скончался под окнами больницы в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 7 ноября. Мужчина скончался у здания травмпункта городской больницы в Екатеринбурге, СК проводит доследственную проверку.

Как сообщает и.о. руководителя следственного отдела по Чкаловскому району Екатеринбурга Следственного управления по Свердловской области СК РФ Артем Повереннов, инцидент произошел у городской больницы №24, расположенной на Рижском переулке, мужчина скончался у здания травмпункта.

По информации от очевидцев, находившийся рядом с больницей мужчина просил о помощи у прохожих и сотрудников медицинского учреждения, но врачи пришли только спустя 10 минут. В социальных сетях опубликовано видео трагического инцидента, на кадрах видно, как сотрудник больницы измеряет пульс пострадавшего, после чего его уносят на носилках.

В настоящее время следствие проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников медицинского учреждения, после проверки будет принято процессуально решение.