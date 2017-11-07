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Прокуратура пресекла продажу животных и птиц из Красной книги в Свердловской области
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    Прокуратура пресекла продажу животных и птиц из Красной книги в Свердловской области

    16:47  7 Ноября 2017
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    Прокуратура пресекла продажу животных и птиц из Красной книги в Свердловской области

    Екатеринбург, 7 ноября. Животными, занесенными в Красную книгу, торговали в Свердловской области, по заявлению прокуратуры объявления изъяли из публичного доступа.

    По информации пресс-службы Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, через Интернет в области продавали редких птиц и животных. Объявления о продаже таких птиц как «Красавка» и «Китайская чайка», занесенных в Красную книгу, регулярно обновлялись. В прокуратуре области подчеркнули:

    «Законодательство Российской Федерации предусматривает меры, направленные на охрану животных, занесенных в Красную книгу».

    В настоящее время информацию о продаже изъяли из публичного доступа, прокурор обратился в суд с соответствующим заявлением.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #свердловская область
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