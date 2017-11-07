Прокуратура пресекла продажу животных и птиц из Красной книги в Свердловской области

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Екатеринбург, 7 ноября. Животными, занесенными в Красную книгу, торговали в Свердловской области, по заявлению прокуратуры объявления изъяли из публичного доступа.

По информации пресс-службы Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры, через Интернет в области продавали редких птиц и животных. Объявления о продаже таких птиц как «Красавка» и «Китайская чайка», занесенных в Красную книгу, регулярно обновлялись. В прокуратуре области подчеркнули:

«Законодательство Российской Федерации предусматривает меры, направленные на охрану животных, занесенных в Красную книгу».

В настоящее время информацию о продаже изъяли из публичного доступа, прокурор обратился в суд с соответствующим заявлением.