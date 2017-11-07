Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Россия испытала в Сирии почти все современные образцы оружия — Генштаб ВС РФ
Общество
Движение транспорта по улицам Нижнего Тагила ограничат на 4 дня из-за съемок фильма
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Движение транспорта по улицам Нижнего Тагила ограничат на 4 дня из-за съемок фильма

    13:08  7 Ноября 2017
    49

    Движение транспорта по улицам Нижнего Тагила ограничат на 4 дня из-за съемок фильма

    Нижний Тагил, 7 ноября. Семь улиц Нижнего Тагила перекроют в связи со съемками фильма.

    Как сообщает «Ura.ru» о ссылкой на постановление, опубликованное на сайте городской администрации, ограничение движения автомобильного транспорта связано со съемками фильма «Ненастье» Сергея Урсуляка по роману уральского писателя Алексея Иванова. Движение по семи улицам будет перекрыто в период с 7 по 10 ноября.

    Завра, 7 ноября, в период с 07.30 до 13.30 часов дня перекроют для проезда улицу Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, с 09.00 до 17.00 будет закрыт проезд по Балакинской улице. В среду, 8 ноября, с 09.00 до 17.00, перекроют дорогу на Верхнюю Черемшанку от Быкова до Кленовой. В четверг, 9 ноября, в период с 07.00 до 12.30 нельзя будет передвигаться по улице Октябрьской Революции (от Газетной до Циолковского), а с 09.00 до 17.00 перекроют движение по Фестивальной улице. Последний день съемок назначен на 10 октября, в этот день будет закрыт проезд в Больничном переулке и на улице Балакинской (от Землячки до Гвардейской).

    Автор: Ксения Пудовкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        Песков рассказал о последствиях «худшего сценария» неучастия России в ОИ-2018

        13:57   7 Ноября 2017
        33
        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        Лавров отреагировал на осквернение Вечного огня в Киеве

        13:31   7 Ноября 2017
        219
        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        Штурмовые отряды неонацистов снова прошли по Киеву, призывая убивать «москалей» и «сепаров»

        9:56   7 Ноября 2017
        1285
        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        В Совфеде ответили на возможный запрет гимна России на Олимпиаде

        9:53   7 Ноября 2017
        5336