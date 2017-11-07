Движение транспорта по улицам Нижнего Тагила ограничат на 4 дня из-за съемок фильма

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Нижний Тагил, 7 ноября. Семь улиц Нижнего Тагила перекроют в связи со съемками фильма.

Как сообщает «Ura.ru» о ссылкой на постановление, опубликованное на сайте городской администрации, ограничение движения автомобильного транспорта связано со съемками фильма «Ненастье» Сергея Урсуляка по роману уральского писателя Алексея Иванова. Движение по семи улицам будет перекрыто в период с 7 по 10 ноября.

Завра, 7 ноября, в период с 07.30 до 13.30 часов дня перекроют для проезда улицу Пархоменко от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, с 09.00 до 17.00 будет закрыт проезд по Балакинской улице. В среду, 8 ноября, с 09.00 до 17.00, перекроют дорогу на Верхнюю Черемшанку от Быкова до Кленовой. В четверг, 9 ноября, в период с 07.00 до 12.30 нельзя будет передвигаться по улице Октябрьской Революции (от Газетной до Циолковского), а с 09.00 до 17.00 перекроют движение по Фестивальной улице. Последний день съемок назначен на 10 октября, в этот день будет закрыт проезд в Больничном переулке и на улице Балакинской (от Землячки до Гвардейской).