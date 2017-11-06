Екатеринбургский театр кукол отмечает 85 лет

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Екатеринбург, 6 ноября. Екатеринбургский театр кукол отмечает юбилей – 85 лет.

Кукольный театр был основан в Екатеринбурге 6 ноября 1932 года на базе Свердловского Театра юных зрителей. В течение 30 лет театр ставил спектакли в домах культуры и на других площадках, в 1964 году кукольный театр получил свое здание на улице Мамина-Сибиряка, 143, театр до сих расположен в этом здании.

В театре показывают спектакли разных жанров для детей и взрослых. Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», коллектив выступает на российских и международных конкурсах, а также получал престижные премии «Золотая маска» и «Арлекин».

По инициативе Екатеринбургского театра кукол проходит фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Фестиваль проходит с 2002 года.