Две екатеринбурженки стали участницами проекта «Танцы» на ТНТ

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Екатеринбург, 6 ноября. Две жительницы Екатеринбурга прошли финальный отбор в проект «Танцы» на ТНТ.

Две танцовщицы Ольга Батурина и Светлана Макаренко стали участницами проекта. Финальный отбор «Танцев» показали вечером 5 ноября. Как сообщает «URA.ru», обе девушки попали к новому наставнику проекта — Татьяне Денисовой.

Ольга Батурина родилась в Ханты-Мансийске, однако живет и занимается танцами в Екатеринбурге, другая участница — Светлана Макаренко родилась в Екатеринбурге, но переехала работать в Москву. Девушки попали в топ-20, и теперь они будут бороться за главный приз проекта – 3 млн рублей.

Напомним, что проект «Танцы» запустил четвертый сезон. В этом году наставниками стали Мигель и Татьяна Денисова, которая заменила Егора Дружинина.