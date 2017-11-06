Жителей Екатеринбурга предупредили о резком похолодании

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Екатеринбург, 6 ноября. Резкое похолодание ожидается в Екатеринбурге и области на этой неделе.

К концу недели в Свердловской области резко похолодает, в ночь с четверга на пятницу столбик термометра будет показывать до -7, однако при прояснении до -13. В субботу обещают еще холоднее – до -9. Об этом сообщают местные СМИ.

В первой половине недели жителей Екатеринбурга ожидает облачная погода, местами небольшой снег, температура от нуля до +3. В области также облачная погода и небольшой снег, однако, в некоторых районах на дорогах может быть гололедица, температура днем будет от -2 до +3.

По прогнозам синоптиков на следующей неделе, начиная с 13 ноября, температура днем в Екатеринбурге будет +2 — +5, дожди. Однако, начиная с пятницы, 17 ноября, зима уже окончательно ворвется в город: днем температура будет -5, ночью — до -8.