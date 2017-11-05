Флорес может стать соперником Поветкина, если Хаммер не приедет в Екатеринбург

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Екатеринбург, 5 ноября. Американский боец Би Джей Флорес может стать соперником Александра Поветкина, если Кристиан Хаммер откажется от боя в Екатеринбурге с российским боксером.

«Мы говорим в том числе и с ним. Мы объявим имя запасного, как только подпишем с ним контракт», — приводит «ТАСС» слова исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.

Отметим, что организаторы ищут запасных соперников для Александра Поветкина, так как они не исключают того, что бой могут отменить. Однако официальной информации о точных именах запасных соперников нет.

Напомним, что бой между Александром Поветкин и Кристианом Хаммером пройдет 15 декабря этого года в Екатеринбурге. Отметим, что у Александра Поветкина в активе 32 победы — из них 23 нокаутом, одно поражение. Кристиан Хаммер — 22 победы, в том числе 12 нокаутом, и четыре поражения. Би Джей Флорес одержал 34 победы, из них 21 нокаутом, также у него три поражения и одна ничья.