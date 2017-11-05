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Жители Нижнего Тагила начнут собирать подписи за смену источника водоснабжения
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    Жители Нижнего Тагила начнут собирать подписи за смену источника водоснабжения

    18:22  5 Ноября 2017
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    Жители Нижнего Тагила начнут собирать подписи за смену источника водоснабжения

    Екатеринбург, 5 ноября. Жители Нижнего Тагила начнут собирать подписи за водоснабжение из подземных источников 7 ноября. 

    Как стало известно, жители Нижнего Тагила опасаются брать воду из Черноисточинского пруда, они хотят поменять систему водоотведения. Летом этого года вода в пруду плохо пахла и пузырилась. 

    Как стало известно, проблемы в водоеме возникают ежегодно, потому что он мелководный. Отмечается, что запах и зеленый цвет вода приобретает из-за водорослей, которые могут размножаться. Как сообщает «Е1.ru» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области, система водозаготовки делает все, чтобы очистить питьевую воду. Вода соответствует требованиям санитарных норм по микробиологии, однако по органолептике — нет, так как присутствует запах.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #нижний тагил
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