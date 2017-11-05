Жительница Екатеринбурга получила «огненную» корону на конкурсе «Мисс Земля»

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Екатеринбург, 5 ноября. Жительница Екатеринбурга Лада Акимова вошла четверку красивейших женщин на конкурсе «Мисс Земля». Девушка завоевала титул «Мисс Огонь».

Международный конкурс «Мисс Земля» прошел в Маниле — столице Филиппин — 4 ноября. Судьи выбрали мисс и трех вице-мисс, их короны были разделены по номинациям: Огонь, Воздух и Вода. Победительницей — «Мисс Земля» — стала филиппинка Карен Ибаско. Титулы получили колумбийка Джулиана Франко в номинации «Мисс Вода» и австралийка Нина Робертсон в номинации «Мисс Воздух».

Отмечается, что зрителям очень понравилась жительница Екатеринбурга, ее поддерживали на протяжении всего конкурса.

«Она впервые попала на столь глобальный представительный конкурс. И сразу оказалась среди сильнейших. У неё есть непередаваемая игривая, детская энергетика. Думаю, именно этим она и подкупила зрителей», — приводит «Е1.RU» слова куратора конкурса «Краса России» в Екатеринбурге Ларисы Викиной.

Отметим, международный конкурс «Мисс Земля» проходит с 2001 года. Лада Акимова стала лишь второй россиянкой, которая попала в финал конкурса. Ранее Анастасия Трусова стала обладательницей титула «Мисс Огонь» в 2014 году.