Мужчина зарезал двух женщин и скончался от приступа эпилепсии в Свердловской области

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Екатеринбург, 4 ноября. Стоявший на учете у психиатров мужчина зверски зарезал двух женщин в Свердловской области.

По информации «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области, наряд ГИБДД задержал вооруженного ножом злоумышленника в поселке Кедровка. Выяснилось, что инвалид, стоявший на учете у психиатров, зарезал 57-летнюю продавца железнодорожного магазина. Как сообщают неофициальные источники, мужчина отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп. Второй жертвой стала 54-летняя женщина. В ведомстве сообщили:

«По предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи».

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», следователи продолжают работать на месте происшествия.