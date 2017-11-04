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Происшествия
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Происшествия
Мужчина зарезал двух женщин и скончался от приступа эпилепсии в Свердловской области
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    Мужчина зарезал двух женщин и скончался от приступа эпилепсии в Свердловской области

    17:56  4 Ноября 2017
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    Мужчина зарезал двух женщин и скончался от приступа эпилепсии в Свердловской области

    Екатеринбург, 4 ноября. Стоявший на учете у психиатров мужчина зверски зарезал двух женщин в Свердловской области.

    По информации «Ura.ru» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области, наряд ГИБДД задержал вооруженного ножом злоумышленника в поселке Кедровка. Выяснилось, что инвалид, стоявший на учете у психиатров, зарезал 57-летнюю продавца железнодорожного магазина. Как сообщают неофициальные источники, мужчина отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп. Второй жертвой стала 54-летняя женщина. В ведомстве сообщили:

    «По предварительным данным, когда его убрали с проезжей части, у него произошел эпилептический припадок. Мужчина скончался до приезда следственно-оперативной группы полиции, а также бригады скорой помощи».

    В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц», следователи продолжают работать на месте происшествия.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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