Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Ракетоносцы ВКС РФ ударили по складам боеприпасов ИГ в Сирии
Общество
Тысячи екатеринбуржцев собрались в центре города в честь Дня народного единства
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тысячи екатеринбуржцев собрались в центре города в честь Дня народного единства

    15:30  4 Ноября 2017
    52

    Тысячи екатеринбуржцев собрались в центре города в честь Дня народного единства

    Екатеринбург, 4 ноября. День народного единства и День иконы Казанской божьей матери отметили в Екатеринбурге.

    Жители города собрались в центре Екатеринбурга в честь Дня народного единства. Официальный традиционный митинг состоялся на площади Труда, в котором принимали участие первые лица города и Свердловской области. Кроме этого, прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Как сообщает Екатеринбургская епархия, шествие собрало около 6 тысяч человек. Горожане, участвовавшие в крестном ходе, прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.

    Праздничные мероприятия и фестивали собрали более 10 тысяч екатеринбуржцев, сообщает Департамент информации и печати.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #день народного единства
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        Остов вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у Шпицбергена, подняли на поверхность

        13:16   4 Ноября 2017
        406
        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        Волкер назвал дату новой встречи с Сурковым

        10:10   4 Ноября 2017
        361
        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными

        6:50   4 Ноября 2017
        2926
        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        Путин в День народного единства вручит государственные награды в Москве

        2:00   4 Ноября 2017
        111