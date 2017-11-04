Тысячи екатеринбуржцев собрались в центре города в честь Дня народного единства

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Екатеринбург, 4 ноября. День народного единства и День иконы Казанской божьей матери отметили в Екатеринбурге.

Жители города собрались в центре Екатеринбурга в честь Дня народного единства. Официальный традиционный митинг состоялся на площади Труда, в котором принимали участие первые лица города и Свердловской области. Кроме этого, прошел крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Как сообщает Екатеринбургская епархия, шествие собрало около 6 тысяч человек. Горожане, участвовавшие в крестном ходе, прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови.

Праздничные мероприятия и фестивали собрали более 10 тысяч екатеринбуржцев, сообщает Департамент информации и печати.