Неизвестные устроили стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 4 ноября. Неизвестные стреляли сегодня утром не детской площадке в Екатеринбурге.

По информации местных СМИ со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел в субботу, 4 ноября, во дворе дома №6 на улице Крупносортщиков. Жители, ставшие свидетелями происшествия, утверждают, что неизвестные злоумышленники выясняли отношения с помощью травматического оружия на детской площадке. Пострадавших нет, только вороны стали жертвами стрелков, личность которых на данный момент не установлена.

Заявлений от жителей города по факту стрельбы в региональное управление МВД не поступало, отметили в ведомстве.