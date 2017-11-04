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Происшествия
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Происшествия
Неизвестные устроили стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге
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    Неизвестные устроили стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге

    13:32  4 Ноября 2017
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    Неизвестные устроили стрельбу на детской площадке в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 4 ноября. Неизвестные стреляли сегодня утром не детской площадке в Екатеринбурге.

    По информации местных СМИ со ссылкой на слова очевидцев в социальных сетях, инцидент произошел в субботу, 4 ноября, во дворе дома №6 на улице Крупносортщиков. Жители, ставшие свидетелями происшествия, утверждают, что неизвестные злоумышленники выясняли отношения с помощью травматического оружия на детской площадке. Пострадавших нет, только вороны стали жертвами стрелков, личность которых на данный момент не установлена.

    Заявлений от жителей города по факту стрельбы в региональное управление МВД не поступало, отметили в ведомстве.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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