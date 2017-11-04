Альдебаран спрячется за Луной: жители Екатеринбурга увидят самую яркую звезду

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Екатеринбург, 4 ноября. Екатеринбуржцы в понедельник смогут наблюдать покрытие Луной самой яркой звезды Альдебаран.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев сообщает, что за явлением горожане смогут наблюдать в понедельник, 6 ноября, в период с 8:10 до 9:04 часов утра. Он подчеркивает:

«Альдебаран входит в двадцатку самых ярких звезд неба, и поэтому событие будет хорошо видно в простой бинокль».

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.