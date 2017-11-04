Глава Свердловской области обсудил с генконсулом Киргизии перспективы сотрудничества

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Екатеринбург, 4 ноября. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил развитие партнерских отношений с новым Генеральным консулом Киргизии в Екатеринбурге Бообеком Салимжановым.

По информации департамента информполитики губернатора, глава региона провел встречу с консулом Киргизии в Екатеринбурге, на которой он отметил эффективное развитие товарооборота между Свердловской областью и Киргизией. Губернатор подчеркнул:

«Товарооборот Свердловской области и Киргизии ... составил 32 миллиона долларов США. При этом экспорт вырос на 36% и превысил сумму в 20 миллионов долларов США, импорт увеличился многократно».

Свердловская область поставляет в Киргизию металлургическую, химическую, машиностроительную продукцию, древесину и продукты питания. В свою очередь, из Киргизии в регион идут поставки металлов и текстиля. Куйвашев предложил подписать соглашение о сотрудничестве в рамках выставки «ИННОПРОМ-2018» и заметил, что предприятия региона готовы сотрудничать и в горнодобывающей отрасли, и в энергетической сфере: