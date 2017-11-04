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Происшествия
Иномарка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину в Екатеринбурге
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    Иномарка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину в Екатеринбурге

    9:13  4 Ноября 2017  /обновлено: 9:13  04 Ноября 2017
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    Иномарка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 4 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода случилось накануне в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге.

    По информации ГИБДД, происшествие зафиксировано ночью около 00.40 часов в субботу, 4 ноября,у кафе на улице Альпинистов у дома №57, расположенного в микрорайоне Химмаш. Легковой автомобиль марки Volkswagen Polo совершил наезд на 34-летнюю девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте вне видимости пешеходного перехода. Пешеход получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Водитель иномарки прошел медосвидетельствование, в момент ДТП он был трезв. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят поверку по факту смертельного происшествия, выясняют обстоятельства и причины ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #екатеринбург #пешеход
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