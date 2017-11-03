Бульвар молодежи в Екатеринбурге откроют в День народного единства

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Екатеринбург, 3 ноября. Площадь перед Дворцом молодежи откроют в Екатеринбурге завтра, в День народного единства.

Открытие отремонтированного Бульвара молодежи планируется на 4 ноября. Площадь находится перед Дворцом молодежи. Отмечается, что в разработке плана благоустройства Булвара молодежи принимали участие последователи архитектора Геннадия Белянкина, под его руководством строилось здание Дворца.

В настоящий момент основные работы по благоустройству территории подошли к финалу, рабочие завершают установку цветочных вазонов, урн, скамеек и светильников.

Ранее сообщалось о гранте от Министерства культуры России в размере 12 млн рублей, который получит Пермский театр оперы и балета на постановку балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.