Энергетики удержали с банковских карт жителей Свердловской области 56 млн рублей

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Екатеринбург, 2 ноября. Свердловский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» удержал более 56 млн рублей с зарплатных карт жителей Свердловской области, у которых были долги за электроэнергию.

Как стало известно, денежные средства должников были удержаны на основании исполнительных листов с банковских счетом. Как сообщает пресс-служба компании «Свердлов ЭнергоСбыт», обратившись напрямую в Сбербанк, компания «ЭнергосбыТ Плюс» получила 25,9 млн рублей, а еще 29,7 млн рублей истребовали судебные приставы в других финансово-кредитных организациях.

Отмечается, что большую часть долга за коммунальные услуги взыскали у жителей следующих населенных пунктов: Арамили, Ачиты, Артей, Березовского, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Красноуфимска, Нижних Серег, Первоуральска, Полевского, Ревды, Сысерти, Шали.