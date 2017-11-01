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На посты министров Свердловской области претендуют девять человек
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    На посты министров Свердловской области претендуют девять человек

    23:25  1 Ноября 2017
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    На посты министров Свердловской области претендуют девять человек

    Екатеринбург, 1 ноября. На замещение должностей двух министров Свердловской области претендуют девять человек.

    Заявления от претендентов принимаются на должности министра экономики и территориального развития Свердловской области и министра инвестиций и развития Свердловской области. Как сообщает «Московский комсомолец Екатеринбург», на данный момент подано шесть заявлений на замещение должности министра инвестиций и развития и три на замещение должности министра экономики.

    Прием документов завершится 8 ноября 2017 года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что кандидатов на должности глав министерств будет оценивать экспертная комиссия, куда вошли заместители губернатора, представители администрации региона и областных центров.

    Напомним, что глава региона Евгений Куйвашев во вторник, 31 октября, назначил шесть новых областных министров.

    Автор: Дарья Смолина
    #министр #свердлвская область
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