Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия: Путин положительно очень итоги переговоров в Астане
Общество
Герою СССР Василию Маргелову установят памятник в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Герою СССР Василию Маргелову установят памятник в Екатеринбурге

    19:47  1 Ноября 2017
    55

    Герою СССР Василию Маргелову установят памятник в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 1 ноября. Мемориальный комплекс, который посвящен герою СССР Василию Маргелову и герою России полковнику Александру Маргелову, откроют в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Торжественное открытие пройдет в Екатеринбурге 4 ноября.

    Мемориальный комплекс — бюсты героев, которые установлены на площадке из красного мрамора и ансамбль знаковых объектов, расположенных на «Аллее Славы».

    «Торжественное мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Вахта Героев»: еще два достойнейших гражданина России — отец и сын — займут свое место», — сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбург.

    На церемонии открытия будут присутствовать глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, директор департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антон Третьяков, исполнительный директор Уральской ассоциации героев, директор фонда «Уральский союз патриотов» Евгений Тетерин.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #маргелов #мемориальный комплекс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        Американо-белорусский журналист в Киеве: «Я в шоке от развалин Украины»

        18:26   1 Ноября 2017
        501
        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        Жириновский спрогнозировал распад Украины

        17:31   1 Ноября 2017
        4536
        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        Дальние бомбардировщики ВКС РФ нанесли удар по позициям террористов в Дейр-эз-Зоре

        16:16   1 Ноября 2017
        658
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        487