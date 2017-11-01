Герою СССР Василию Маргелову установят памятник в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 1 ноября. Мемориальный комплекс, который посвящен герою СССР Василию Маргелову и герою России полковнику Александру Маргелову, откроют в центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского. Торжественное открытие пройдет в Екатеринбурге 4 ноября.

Мемориальный комплекс — бюсты героев, которые установлены на площадке из красного мрамора и ансамбль знаковых объектов, расположенных на «Аллее Славы».

«Торжественное мероприятие пройдет в рамках федерального проекта «Вахта Героев»: еще два достойнейших гражданина России — отец и сын — займут свое место», — сообщает пресс-служба администрации города Екатеринбург.

На церемонии открытия будут присутствовать глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, директор департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антон Третьяков, исполнительный директор Уральской ассоциации героев, директор фонда «Уральский союз патриотов» Евгений Тетерин.