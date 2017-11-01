Подготовка объектов к ЧМ-2018 полностью завершена в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 1 ноября. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что подготовка объектов к чемпионату мира по футболу 2018 полностью завершена в Екатеринбурге.

Виталий Мутко отметил, что полностью завершить подготовку объектов к ЧМ-2018 удалось еще четырем городам — Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи. Об этом заместитель председателя правительства РФ сообщил официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com во вторник, 31 октября.

«У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — подчеркнул Виталий Мутко.

Сообщается, что подготовка остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в мае сдать объекты ФИФА.