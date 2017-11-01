Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
«Газпром» построил более половины газопровода «Сила Сибири»
Спорт
Подготовка объектов к ЧМ-2018 полностью завершена в Екатеринбурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подготовка объектов к ЧМ-2018 полностью завершена в Екатеринбурге

    14:22  1 Ноября 2017
    33

    Подготовка объектов к ЧМ-2018 полностью завершена в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 1 ноября. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что подготовка объектов к чемпионату мира по футболу 2018 полностью завершена в Екатеринбурге.

    Виталий Мутко отметил, что полностью завершить подготовку объектов к ЧМ-2018 удалось еще четырем городам — Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи. Об этом заместитель председателя правительства РФ сообщил официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com во вторник, 31 октября.

    «У нас очень сложный график, поэтому всем нужно быть предельно внимательными и четко выполнять планы и сроки, которые себе наметили», — подчеркнул Виталий Мутко.

    Сообщается, что подготовка остальных городов находится на финальной стадии. Все работы должны быть завершены к 1 апреля, чтобы в мае сдать объекты ФИФА.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #виталий мутко #фифа #чм-2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        Глава Крыма о повреждении газопроводов и ЛЭП: Ситуация под контролем

        11:41   1 Ноября 2017
        325
        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        Конец демократии: как каталонцы продали свою революцию

        9:56   1 Ноября 2017
        1968
        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

        6:41   1 Ноября 2017
        6097
        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        РФ дала оценку докладу миссии ОЗХО по инциденту в Хан-Шейхуне

        4:34   1 Ноября 2017
        864