Шесть объектов признаны памятниками архитектуры в Свердловской области

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Екатеринбург, 1 ноября. В Свердловской области обнаружили шесть новых памятников архитектуры. Они находятся в Билимбае в округе Первоуральск.

Новыми памятниками архитектуры стали следующие здания: здание Билимбаевского окружного правления, дом купца Малмыгина, железнодорожная станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня, дом управляющего Билимбаевским заводом Н.А. Тунева, здание водяной мельницы, часовня Александра Невского.

Организация «Уральский хронотоп» подготовила заключения об историко-культурной ценности этих построек, и теперь это является основанием для приказа о включении этих зданий в перечень выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает глава «Уральского хронотопа» Олег Букин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», снос и изменение облика данных зданий будет недопустим.