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Пассажирский автобус протаранил торговый центр в Ревде, пострадал водитель
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    Пассажирский автобус протаранил торговый центр в Ревде, пострадал водитель

    20:12  31 Октября 2017
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    Пассажирский автобус протаранил торговый центр в Ревде, пострадал водитель

    Ревда, 31 октября. Рейсовый пассажирский автобус протаранил торговый центр в Ревде в Свердловской области.

    По информации ГИБДД по Свердловской области, автобус № 151 находился на ремонте и был загнан на эстакаду, в определенный момент транспортное средство скатилось вниз и протаранило торговый центр «Мичурин», задев салон связи «Мегафон». Установлено, что водитель, находившийся во время чрезвычайного происшествия под автобусом, не поставил его на стояночный тормоз.

    Известно, что мужчина получил ссадины лица. В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшедшего.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #автобус #ревда
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