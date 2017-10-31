Пассажирский автобус протаранил торговый центр в Ревде, пострадал водитель

В Избранное

Ревда, 31 октября. Рейсовый пассажирский автобус протаранил торговый центр в Ревде в Свердловской области.

По информации ГИБДД по Свердловской области, автобус № 151 находился на ремонте и был загнан на эстакаду, в определенный момент транспортное средство скатилось вниз и протаранило торговый центр «Мичурин», задев салон связи «Мегафон». Установлено, что водитель, находившийся во время чрезвычайного происшествия под автобусом, не поставил его на стояночный тормоз.

Известно, что мужчина получил ссадины лица. В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшедшего.