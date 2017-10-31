Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
Общество
Глава Свердловской области Куйвашев назначил шесть новых министров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Свердловской области Куйвашев назначил шесть новых министров

    19:06  31 Октября 2017
    46

    Глава Свердловской области Куйвашев назначил шесть новых министров

    Екатеринбург, 31 октября. Губернатор Свердловской области переназначил областных министров.

    Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на прошедшем во вторник, 31 октября, заседании назначил шесть новых областных министров. Свои прежние должности вернули министр строительства Михаил Волков, министр образования Юрий Биктуганов, министр транспорта Василий Старков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр АПК Дмитрий Дегтярев, глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов. Куйвашев подчеркнул:

    «С этого дня вы без приставки и. о. Что касается других министерств  — в ближайшее время решения будут приняты».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург #куйвашев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        671
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        789
        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        КС Испании «заморозил» резолюцию Каталонии о независимости региона

        15:37   31 Октября 2017
        78