Глава Свердловской области Куйвашев назначил шесть новых министров

Екатеринбург, 31 октября. Губернатор Свердловской области переназначил областных министров.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на прошедшем во вторник, 31 октября, заседании назначил шесть новых областных министров. Свои прежние должности вернули министр строительства Михаил Волков, министр образования Юрий Биктуганов, министр транспорта Василий Старков, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, министр АПК Дмитрий Дегтярев, глава Госжилстройнадзора Алексей Россолов. Куйвашев подчеркнул:

«С этого дня вы без приставки и. о. Что касается других министерств — в ближайшее время решения будут приняты».