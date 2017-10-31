Несовершеннолетнюю скрипачку задержали с партией наркотиков в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 31 октября. Несовершеннолетняя девушка обвиняется в продаже наркотиков в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело.

По информации фонда «Город без наркотиков», подозреваемая 16-летняя девушка задержана сотрудниками полиции с партией наркотических препаратов. Уроженка Миасса гуляла с трехлетним братом, в руках у нее был бумажный пакет с надписью «Макдональдс», в котором оперативники обнаружили 300 граммов наркотиков. При обыске в квартире девушки нашли еще 6,2 килограмма наркотических препаратов.

Известно, что молодая девушка закончила музыкальную школу по классу скрипки, в Екатеринбург она переехала для получения дальнейшего образования. Следствие возбудило в отношении скрипачки уголовное дело. Если суд признает девушку виновной в совершении преступления, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.