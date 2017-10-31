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Несовершеннолетнюю скрипачку задержали с партией наркотиков в Екатеринбурге
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    Несовершеннолетнюю скрипачку задержали с партией наркотиков в Екатеринбурге

    17:44  31 Октября 2017
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    Несовершеннолетнюю скрипачку задержали с партией наркотиков в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 31 октября. Несовершеннолетняя девушка обвиняется в продаже наркотиков в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело.

    По информации фонда «Город без наркотиков», подозреваемая 16-летняя девушка задержана сотрудниками полиции с партией наркотических препаратов. Уроженка Миасса гуляла с трехлетним братом, в руках у нее был бумажный пакет с надписью «Макдональдс», в котором оперативники обнаружили 300 граммов наркотиков. При обыске в квартире девушки нашли еще 6,2 килограмма наркотических препаратов.

    Известно, что молодая девушка закончила музыкальную школу по классу скрипки, в Екатеринбург она переехала для получения дальнейшего образования. Следствие возбудило в отношении скрипачки уголовное дело. Если суд признает девушку виновной в совершении преступления, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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