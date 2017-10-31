Новый вид транспорта появится в Екатеринбурге в ноябре

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Екатеринбург, 31 октября. Новый вид транспорта появится в ближайшее время в Екатеринбурге, электробус протестируют в осеннее-зимний период.

По информации Евгения Архипова, замглавы администрации по вопросам благоустройства, в уральской столице в скором времени появятся электробусы, произведенные в городе Энгельс. Там новый вид транспорта выпускают с 2014 года. Архипов отметил:

«Мы рассматривали этот вопрос ещё в начале года, но были технические моменты, связанные с малой мощностью аккумулятора. На сегодня производитель этот вопрос решил. Надеюсь, в ноябре мы получим электробус, посмотрим, насколько реально эта технология живёт, развивается».

Электробус может пройти без подзарядки до 30 километров, отмечается в технической документации. Тестирование нового вида транспорта планируется провести в осенне-зимний период. Предположительно, курсировать электробус будет по улице Амундсена и заходить в Академический.