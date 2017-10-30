Власти Екатеринбурга выделили 8 млн рублей на благоустройство лесопарка
Екатеринбург, 30 октября. Благоустройство территории Шарташского лесопарка обойдется бюджету города Екатеринбурга в восемь миллионов рублей.
В настоящее время уже объявлен конкурс «Дирекцией лесных парков» на разработку проекта. Конкурсные заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 17 ноября, итоги и победителей объявят 14 декабря. В свою очередь, победитель конкурса должен будет предоставить готовый проект до 31 марта 2018 года. На сайте госзакупок отмечается:
«Подрядчик должен предусмотреть непрерывную сеть велодорожек, парковку для велосипедов и инфраструктуру в индивидуальном стиле парка. Ширина велодорожки должна быть 3 метра, а ширина тротуара — от 1,5 до 3 метров в зависимости от рельефа».