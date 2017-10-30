Ограбивший 22 магазина екатеринбуржец отправится в колонию строгого режима

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Екатеринбург, 30 октября. Екатеринбуржец за серию ограблений по решению суда проведет четыре с половиной года в колонии строго режима.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, 27-летний мужчина в течение полугода в период с сентября 2016 по март 2017 года совершил 22 ограбления в магазинах и торговых центрах города. Общий ущерб составил около 950 тысяч рублей. Злоумышленник украденные вещи продавал, а полученные преступным путем деньги тратил на личные нужны.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в совершении серийных ограблений и назначил ему наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.