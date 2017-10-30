Спаниэля с перерезанным горлом нашли в мусорном баке на Урале

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Екатеринбург, 30 октября. Изуродованный труп американского кокер-спаниеля с перерезанным горлом обнаружили в мусорном контейнере в Екатеринбурге. В настоящее время живодера, убившего животное, ищут.

Как уточняет «Ура.ру», жуткую находку сделал водитель мусоровоза. Труп собаки лежат на крышке мусорного бака возле Дворца молодежи на проспекте Ленина. Убитому псу было десять лет. Его шея и тело были залиты кровью, добавил источник портала. На собаке была шлейка, на которой была написала кличка «Тим», а также номера телефонов его хозяев. При этом активисты благотворительного фонда «ЗООзащита» утверждают, что люди, ответившие по этому номеру, сообщили, что об убитом псе ничего не знают, а их питомец находится дома.

После сотрудники фонда обратились в полицию с просьбой найти хозяев собаки и ее убийцу. Согласно данным вскрытия, пес был здоров. Живодер перерезал его сонную артерию в двух местах, а также «обескровил сосуды брюшной полости».