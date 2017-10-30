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Украина
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Общество
Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге расширил географию полетов
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    Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге расширил географию полетов

    12:23  30 Октября 2017
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    Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге расширил географию полетов

    Екатеринбург, 30 октября. Аэропорт «Кольцово» города Екатеринбурга перешел на осенне-зимнее расписание, расширив географию полетов.

    По информации пресс-службы аэропорта, новое расписание будет действовать до 24 марта 2018 года. Отмечается, что горожане смогут из уральской столицы добраться во вьетнамский Нячанг, на остров Фукуок, в ОАЭ, в Шарджу. Кроме этого, появились новый рейсы в Европу, в том числе, в расписание пошли полеты в Пардубицу, Минск и Барселону. Кроме того, расширилась география полетов в Китай. К рейсам из Екатеринбурга в Пекин, Шанхай, Харбин и Санью, добавились полеты в Чанчунь и Ордос.

    Также неизменными остались рейсы в Турцию, Таиланд, Индию, Германию и Финляндию. Внутренними авиалиниями горожане смогут полететь в Европейскую часть России, Сибирь, на Урал и Дальний Восток. Кроме этого, в расписании сохранились прямые рейсы до Краснодарского края, Ставрополья и Крыма. Известно, что запланированы вылеты по 86 направлениям, 40 из которых представляют собой внутренние перелеты. Перевозки будут осуществлять лайнеры 36 авиакомпаний, из которых 11 являются иностранными перевозчиками.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #екатеринбург
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