Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета претендуют на премию «Онегин»

В Избранное

Екатеринбург, 29 октября. Артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета претендуют на российскую национальную оперную премию «Онегин». Церемония вручения пройдет в Санкт-Петербурге 29 октября.

На официальном сайте премии сообщается, что артисты Екатеринбургского театра претендуют на премию в нескольких номинациях. Надежда Бабинцева претендует в номинации «Примадонна» за роли Лизы в постановке «Пассажирка» и Чужеземной княжны в «Русалочке». В этой номинации представлены Наталья Креслина, Елена Разгуляева и Эльвира Фатыхова.

Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета претендуют и в номинации «Состав» за оперу «Пассажирка». В этой номинации представлены оперы «Пассажирка» Нового театра Москвы, «Турандот» Геликон-оперы Москвы и «Искатели Жемчуга» Башкирского театра оперы и балета.