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Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета претендуют на премию «Онегин»
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    Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета претендуют на премию «Онегин»

    18:19  29 Октября 2017
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    Артисты Екатеринбургского театра оперы и балета претендуют на премию «Онегин»

    Екатеринбург, 29 октября. Артисты Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета претендуют на российскую национальную оперную премию «Онегин». Церемония вручения пройдет в Санкт-Петербурге 29 октября.

    На официальном сайте премии сообщается, что артисты Екатеринбургского театра претендуют на премию в нескольких номинациях. Надежда Бабинцева претендует в номинации «Примадонна» за роли Лизы в постановке «Пассажирка» и Чужеземной княжны в «Русалочке». В этой номинации представлены Наталья Креслина, Елена Разгуляева и Эльвира Фатыхова.

    Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета претендуют и в номинации «Состав» за оперу «Пассажирка». В этой номинации представлены оперы «Пассажирка» Нового театра Москвы, «Турандот» Геликон-оперы Москвы и «Искатели Жемчуга» Башкирского театра оперы и балета.

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #театр оперы и балета #премия онегин
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