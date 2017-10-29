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Происшествия
Зверское убийство собаки произошло в Екатеринбурге
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    Зверское убийство собаки произошло в Екатеринбурге

    10:39  29 Октября 2017
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    Зверское убийство собаки произошло в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 29 октября. Жуткое убийство собаки произошло в Екатеринбурге. Зоозащитники ищут свидетелей данного происшествия.

    Зоозащитники организации «Зоозащита» разместили информацию о жестоком убийстве собаки на официальной странице в социальной сети Facebook. Сообщается, что труп животного был найден на площадке с контейнерами во дворе дома, который расположен на улице Ленина, 26 октября. Собаке перерезали горло.

    Собака была в шлейке, на которой были указаны кличка и номера телефонов. Зоозащитники позвонили по указанным номерам, однако им сообщили, что их питомцы находятся дома. Сотрудники «Зоозащиты» написали заявление в РУВД, чтобы специалисты ведомства установили являются ли владельцы указанных номеров на шлейке хозяевами собаки и кто совершил зверское убийство.

    При вскрытии стало известно, что животное погибло в результате остановки сердца, которая была вызвана повреждением сосудов.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
    #екатеринбург #убийство собаки #зоозащита
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